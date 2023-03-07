Кукарина (Рябова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукарина (Рябова) Дарья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Рябовъ Трофимъ

Мать: Рябова Анисья Денисова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кукаринъ Абрамъ

Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кукаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаринъ Степанъ

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