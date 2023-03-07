Кукарина (Рябова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1753
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Рябовъ Трофимъ
Мать: Рябова Анисья Денисова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кукаринъ Абрамъ
Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кукаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Кукаринъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукаринъ Степанъ