Просвирнин Егор Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнин Егор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Просвирнин Максим Степанович

Мать: Просвирнина Павла Прохоровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Просвирнин Николай

Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Просвирнин Степан

Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Просвирнин Максим

Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просвирнина Мария Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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