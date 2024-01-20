Просвирнин Егор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Сын: Просвирнин Николай
Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Просвирнин Степан
Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Просвирнин Максим
Мать ребёнка: Просвирнина Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно