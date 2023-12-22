Ласков Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1990
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ласков Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.07.1975
Дочь: Ласкова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ласкова Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Людмила
Смерть
28.08.1990