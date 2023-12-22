Ласков Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласков Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ласков Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1975

Дочь: Ласкова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ласкова Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Людмила

Смерть
28.08.1990
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