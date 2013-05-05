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Башкиров Максим Витальевич
Башкиров Максим Витальевич
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Место рождения
Мариуполь
Дата рождения
05.05.2013
Пол
Мужской
Отец
Башкиров Виталий Васильевич
1975 г.р.
Мать
Башкирова (Флюд) Оксана Викторовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2013
Отец:
Башкиров Виталий Васильевич
Мать:
Башкирова Оксана Викторовна
Мариуполь
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