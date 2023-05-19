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Боровкова Марина Андреянова

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Боровков Лаврентий Пантелеевич

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Боровков Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Боровкова Степанида Пантелеевна

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Боровкова Катерина Пантелеевна

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Боровков Алексей Пантелеевич

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Боровков Федор Пантелеевич

Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Пантелей Демидович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Смерть
Неизвестно