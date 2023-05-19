Боровкова Марина Андреянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Боровков Лаврентий Пантелеевич
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Боровков Иван Пантелеевич
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Боровкова Степанида Пантелеевна
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Боровкова Катерина Пантелеевна
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Боровков Алексей Пантелеевич
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Боровков Федор Пантелеевич
Отец ребёнка: Боровков Пантелей Демидович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Смерть
Неизвестно