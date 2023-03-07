Машанов (однодворец) Хрисанф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машанов (однодворец) Хрисанф Михайлович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.01.1879

Жена: Анастасия Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1880

Сын: Машанов (однодворец) Федор Хрисанфович

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ляхова Вера Машанова

Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1901
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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