Машанов (однодворец) Хрисанф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1879
Жена: Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
06.04.1880
Сын: Машанов (однодворец) Федор Хрисанфович
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ляхова Вера Машанова
Мать ребёнка: Анастасия Никифоровна
Смерть
До 1901