Гурова (Карева?) Матрена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.02.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1916
Дочь: Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
хутор Козадаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1916
хутор Козадаевка
Причина смерти: от горячки | Х. Козодаева 13.02.1916 МК Понзари Покровская цкрковь