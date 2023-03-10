Гурова (Карева?) Матрена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурова (Карева?) Матрена Гавриловна

Гурова (Карева?) Матрена Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.02.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1916

Дочь: Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

хутор Козадаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурова Семен Алексеевич

Смерть
13.02.1916
хутор Козадаевка
Причина смерти: от горячки | Х. Козодаева 13.02.1916 МК Понзари Покровская цкрковь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close