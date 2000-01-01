Плесовских Иван Денисович
Место рожденияс. Озеринское Тобольской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Озеринское Тобольской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Федотовна
с. Озеринское Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно