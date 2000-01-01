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Плесовских Иван Денисович

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Место рождения

с. Озеринское Тобольской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Озеринское Тобольской губернии
Рождение ребёнка
01.09.1876

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Федотовна

с. Озеринское Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Евдокия Федотовна

Смерть
Неизвестно
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