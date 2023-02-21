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Шаманина Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Шаманин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1803

Муж: Шаманин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Шаманин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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