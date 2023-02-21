Шаманина Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович
Бракосочетание
До 1803
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Шаманин Иван Степанович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно