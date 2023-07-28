Власов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.02.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.10.1903 ст.
Мать ребёнка: Власова Матрёна Гавриловна
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.
Сын: Власов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Власова Матрёна Гавриловна
Смерть
Неизвестно