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Власов Алексей Владимирович

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

01.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Жена: Власова Матрёна Гавриловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.10.1903 ст.

Сын: Власов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Власова Матрёна Гавриловна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1907 ст.

Сын: Власов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Власова Матрёна Гавриловна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно