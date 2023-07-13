Киселева Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Киселева Анна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Киселев Евстигней Ермолаевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Киселева Мавра Евстигнеевна

Отец ребёнка: Киселев Евстигней Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Евстигней Ермолаевич

Смерть
Неизвестно