Киселева Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Киселева Анна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Киселев Евстигней Ермолаевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Киселева Мавра Евстигнеевна
Отец ребёнка: Киселев Евстигней Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно