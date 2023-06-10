Исакова Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова Феоктиста Ивановна

Исакова Феоктиста Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Дочь: Исакова Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Иванович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Лаврентий Иванович

Смерть
Неизвестно