Исакова Феоктиста Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Дочь: Исакова Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Иванович
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно