Рышкова (Михайлищева) (Клепикова) Мария Осипова
Место рождения
Дата рождения14.05.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1801
Отец: Клепиков Осип Сергиев
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1822
Рождение ребёнка
01.05.1833
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
09.11.1833
Муж: Рышков Прохор Иванов
Рождение ребёнка
01.08.1834
Дочь: Соломия Прохорова
Отец ребёнка: Рышков Прохор Иванов
Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно