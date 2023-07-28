Рышкова (Михайлищева) (Клепикова) Мария Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рышкова (Михайлищева) (Клепикова) Мария Осипова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

14.05.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1801

Отец: Клепиков Осип Сергиев

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1822

Муж: Михайлищев Димитрий Васильев

Рождение ребёнка
01.05.1833

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: не указан

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.11.1833

Муж: Рышков Прохор Иванов

Рождение ребёнка
01.08.1834

Дочь: Соломия Прохорова

Отец ребёнка: Рышков Прохор Иванов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно