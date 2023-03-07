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Исакова Арина Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Исаковъ Герасимъ

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Исаковъ Захаръ

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Исаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Исаковъ Григорий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаковъ Григорий

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