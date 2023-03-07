Исакова Арина Иванова
Место рождения
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исаковъ Герасимъ
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Исаковъ Захаръ
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Исаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Исаковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаковъ Григорий