Лукутин Андрей Петрович
Место рожденияКрапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Петр Лукич
Мать: Федора
Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833
Дочь: Моисеева Домна Андреевна
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Смерть
Неизвестно