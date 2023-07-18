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Лукутин Андрей Петрович

Место рождения

Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Петр Лукич

Мать: Федора

Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Рождение ребёнка
Между 1830 и 1833

Дочь: Моисеева Домна Андреевна

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Крапивенский уезд, село Селиваново, сельцо Козловка
Смерть
Неизвестно