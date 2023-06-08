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(Реутова) Елена
(Реутова) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Реутов Григорий
Мать
(Бурлакова) Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Реутов Григорий
Мать:
Валентина
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