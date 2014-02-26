Иванова (Рыжкина) Валентина Ивановна
Место рожденияКазахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, Село Георгиевка
Дата рождения27.04.1938
Дата смерти26.02.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, Село Георгиевка
Рождение ребёнка
06.06.1957
Сын: Иванов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович
Смерть
26.02.2014