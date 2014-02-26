Иванова (Рыжкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Рыжкина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, Село Георгиевка

Дата рождения

27.04.1938

Дата смерти

26.02.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Семипалатинская область, Жарминский район, Село Георгиевка
Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Иванов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Константинович

Смерть
26.02.2014
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