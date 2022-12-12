Маракулин Дмитрий Порфирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арабкина Людмила Степановна
Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно