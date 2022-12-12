Маракулин Дмитрий Порфирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракулин Дмитрий Порфирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арабкина Людмила Степановна

Драченино, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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