Серпухова Аграфена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерпухова Аграфена Ефимова

Серпухова Аграфена Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Серпухов Николай Максимович

Отец ребёнка: Серпухов Максим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпухов Максим Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close