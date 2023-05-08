Демидов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1936
Сын: Демидов Александр Иванович
Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942