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Демидов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1936

Сын: Демидов Александр Иванович

Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Демидова- Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова- Елизавета Ивановна

Смерть
1942