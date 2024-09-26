Волженин Фотий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1894
Дочь: Волженина Зиновия Фотиева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
22.10.1895
Дочь: Волженина Параскева Фотиева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Волженина Зиновия Фотиева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
26.02.1899
Дочь: Волженина Евдокия Фотиевна
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
09.08.1900
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
11.08.1904
Дочь: Волженина Васса Фотиева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
13.07.1905 ст.
Дочь: Волженина Марина Фокиева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Рождение ребёнка
28.11.1907 ст.
Дочь: Волженина Анастасия Фотиеева
Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова
Смерть
Неизвестно