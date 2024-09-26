Волженин Фотий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолженин Фотий Константинов

Волженин Фотий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874

Отец: Волженин Константин Григорьев

Мать: Волженина Евдокия (Лопатина) Евфимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
30.10.1894

Дочь: Волженина Зиновия Фотиева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
22.10.1895

Дочь: Волженина Параскева Фотиева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Волженина Зиновия Фотиева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
26.02.1899

Дочь: Волженина Евдокия Фотиевна

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
09.08.1900

Сын: Волженин Диомид Фотиев

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
11.08.1904

Дочь: Волженина Васса Фотиева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Рождение ребёнка
13.07.1905 ст.

Дочь: Волженина Марина Фокиева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.11.1907 ст.

Дочь: Волженина Анастасия Фотиеева

Мать ребёнка: Волженина (Яковлева) Мелания Адрианова

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.