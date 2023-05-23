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Втюрин Владислав
Втюрин Владислав
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
1980
Пол
Мужской
Отец
Втюрин Иван Павлович
Около 1916 г.р.
Мать
Втюрина (Вершинина) Антонина
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Втюрин Иван Павлович
Мать:
Втюрина Антонина
Смерть
1980
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