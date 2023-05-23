Втюрин Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрин Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1916 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Втюрин Иван Павлович

Мать: Втюрина Антонина

Смерть
1980