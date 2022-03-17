Харькова (Нилова) Раиса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1947
Дата смерти17.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1947
Отец: Нилов Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
17.03.2022