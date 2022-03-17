Харькова (Нилова) Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харькова (Нилова) Раиса Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1947

Дата смерти

17.03.2022

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1947

Отец: Нилов Дмитрий Семенович

Мать: Нилова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
17.03.2022
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