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(Лямина) Надежда Флорова
(Лямина) Надежда Флорова
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Место рождения
Старая Кичма
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лямин Фрол Андреев
1869 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Лямин Фрол Андреев
Мать:
?
Старая Кичма
Смерть
Неизвестно
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