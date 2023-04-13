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(Лямина) Надежда Флорова

Место рождения

Старая Кичма

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Лямин Фрол Андреев

Мать: ?

Старая Кичма
Смерть
Неизвестно