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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лямин Алексей Флоров

Отец ребёнка: Лямин Фрол Андреев

Меньшиковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Надежда Флорова

Отец ребёнка: Лямин Фрол Андреев

Старая Кичма
Смерть
Неизвестно