Брусницын Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрусницын Евгений

Брусницын Евгений

Место рождения

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область

Дата рождения

09.09.1934

Дата смерти

24.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1934

Отец: Брусницын Леонид

Мать: Брусницына Лидия

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
26.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.2010
Похороны
Неизвестно
Мозырь, Мозырский район, Гомельская область