Брусницын Евгений
Место рождения
Дата рождения09.09.1934
Дата смерти24.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1934
Отец: Брусницын Леонид
Мать: Брусницына Лидия
Рождение ребёнка
26.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.2010
Похороны
Неизвестно