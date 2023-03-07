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Сидоров Конон Андреевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сидоров Андрей Иванович

Мать: Сидорова Анна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сидоров Степан Кононович

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена Кононовна

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сидоров Иван Кононович

Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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