Сидоров Конон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сидоров Андрей Иванович
Мать: Сидорова Анна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена Кононовна
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Сидорова Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно