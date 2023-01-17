Сидорова Анна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно