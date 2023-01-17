Сидорова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорова Анна

Сидорова Анна

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сидоров Конон Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close