Карагузов Иван Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагузов Иван Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карагузов Харитон

Мать: Карагузова Соломония Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карагузова) Ганна Ивановна

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карагузова) Алена Ивановна

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карагузова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карагузова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карагузова) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагузов Макар Иванович

Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагузова Синклитикия Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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