Карагузов Иван Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карагузова) Ганна Ивановна
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карагузова) Алена Ивановна
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карагузова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карагузова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карагузова) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карагузова Синклитикия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно