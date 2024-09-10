Неизвестно na na — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно na na

Неизвестно na na

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1809 г.р.
1816 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Евплов (Дырдин) Михаил

Мать ребёнка: не указана

Год рождения предположительный
Рождение ребёнка
1816

Сын: Евплов Иван

Мать ребёнка: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Смерть
Неизвестно

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