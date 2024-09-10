Неизвестно na na
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: не указана
Год рождения предположительный
Рождение ребёнка
1816
Сын: Евплов Иван
Мать ребёнка: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Смерть
Неизвестно