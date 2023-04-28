Устюжанин Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанин Сергей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Устюжанин Филипп Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
ИВ1829
Рождение ребёнка
1825

Сын: Устюжанин Самуил Сергеев

Мать ребёнка: Фекла Васильева

Дикая Дуброва, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897 плёнка 2201939, стр. 223 ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильева

Смерть
Неизвестно