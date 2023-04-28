Устюжанин Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фекла Васильева
ИВ1829
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Фекла Васильева
Перепись 1897 плёнка 2201939, стр. 223 ИВ1829
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Васильева
Смерть
Неизвестно