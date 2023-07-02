Пушкарь Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1970
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарь Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Дубровская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарь Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Дубровская Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарь Ольга Александровна
Мать ребёнка: не указана