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Пушкарь Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1970

Отец: Проников Николай Григорьевич

Мать: Мороз Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарь Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Дубровская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарь Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Дубровская Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарь Ольга Александровна

Мать ребёнка: не указана