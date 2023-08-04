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Кожеватова Алефтина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941

Отец: Кожеватов Александр Акимович

Мать: Яковлева Евдокия Герасимовна