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Кожеватова Алефтина Александровна
Кожеватова Алефтина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.1941
Пол
Женский
Отец
Кожеватов Александр Акимович
Мать
Яковлева Евдокия Герасимовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1941
Отец:
Кожеватов Александр Акимович
Мать:
Яковлева Евдокия Герасимовна
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