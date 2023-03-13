Шерстнева (Серкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Уренцева Евдокия
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.11.1902
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.10.1904
Сын: Шерстневъ Карпъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.09.1906
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.03.1908
Сын: Шерстневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.04.1911
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.06.1914
Сын: Шерстневъ Иванъ
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.08.1916
Сын: Шерстневъ Василий
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.07.1918
Сын: Шерстневъ Василий
Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстневъ Иванъ