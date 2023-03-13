Шерстнева (Серкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстнева (Серкова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Уренцева Евдокия

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1904

Сын: Шерстневъ Карпъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1906

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1908

Сын: Шерстневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1911

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Шерстневъ Иванъ

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.08.1916

Сын: Шерстневъ Василий

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1918

Сын: Шерстневъ Василий

Отец ребёнка: Шерстневъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстневъ Иванъ

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