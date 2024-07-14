Шоликъ Анастасiя Федорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Анастасiя Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
25.11.1862

Сын: Шоликъ Алипiй Евфимовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
03.10.1864

Сын: Шоликъ Деонисiй Евфимов

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
03.10.1864

Сын: Шоликъ Гурiй Евмимовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
06.10.1865

Сын: Шоликъ Фома Евфимов

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
06.11.1872

Дочь: Шоликъ Параскева Евфимова

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
28.04.1874

Дочь: Шоликъ Александра Евфимова

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Рождение ребёнка
21.10.1875

Дочь: Шоликъ Марiя Евфимова

Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ

Смерть
Неизвестно

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