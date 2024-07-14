Шоликъ Анастасiя Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1862
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
03.10.1864
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
03.10.1864
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
06.10.1865
Сын: Шоликъ Фома Евфимов
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
06.11.1872
Дочь: Шоликъ Параскева Евфимова
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
28.04.1874
Дочь: Шоликъ Александра Евфимова
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Рождение ребёнка
21.10.1875
Дочь: Шоликъ Марiя Евфимова
Отец ребёнка: Шоликъ Евфимъ Романовъ
Смерть
Неизвестно