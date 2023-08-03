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Скоробогатых Феодор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Скоробогатых Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Скоробогатых Федот Фёдоров

Мать ребёнка: Скоробогатых Евфимия Васильевна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
01.01.1863

Сын: Скоробогатых Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Скоробогатых Евфимия Васильевна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно