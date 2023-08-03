Скоробогатых Феодор Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Скоробогатых Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скоробогатых Федот Фёдоров
Мать ребёнка: Скоробогатых Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1863
Сын: Скоробогатых Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Скоробогатых Евфимия Васильевна
Смерть
Неизвестно