Bernard
Место рождения(Schweidnitz), Swidnica, Poland
Дата рожденияОколо 1289
Дата смерти06.05.1326
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1289
Отец: Bolko Strict
Мать: Von Brandenburg Beatrix
(Schweidnitz), Swidnica, Poland
Бракосочетание
Около 1310
Жена: Kunigunde
Рождение ребёнка
Около 1313
Дочь: Von Oppeln Elisabeth Świdnica
Мать ребёнка: Kunigunde
Świdnica, Dolnośląskie Poland
Работа или профессия
Неизвестно
duke of Jawor-Lwówek-Świdnica-Ziębice
Смерть
06.05.1326
(Schweidnitz), Swidnica, Poland