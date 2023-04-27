Bernard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBernard

Bernard

Место рождения

(Schweidnitz), Swidnica, Poland

Дата рождения

Около 1289

Дата смерти

06.05.1326

Пол

Мужской

Отец

Между 1252 и 1256 г.р.

Мать

Между 1270 и 1272 г.р.

Жена

Около 1294 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1289

Отец: Bolko Strict

Мать: Von Brandenburg Beatrix

(Schweidnitz), Swidnica, Poland
Бракосочетание
Около 1310

Жена: Kunigunde

Рождение ребёнка
Около 1313

Дочь: Von Oppeln Elisabeth Świdnica

Мать ребёнка: Kunigunde

Świdnica, Dolnośląskie Poland
Работа или профессия
Неизвестно
duke of Jawor-Lwówek-Świdnica-Ziębice
Смерть
06.05.1326
(Schweidnitz), Swidnica, Poland