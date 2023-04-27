von Wittelsbach Albrecht I
Место рожденияMünchen, Bayern Deutschland(HRR)
Дата рождения25.07.1336
Дата смерти13.12.1404
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1336
Отец: Of Upper Bavaria Louis IV
Мать: Margaretha
München, Bayern Deutschland(HRR)
Бракосочетание
28.07.1353
Жена: Brieg Margaret Brieg
Passau, Niederbayern, Bayern, Germany
Рождение ребёнка
Около 1363
Дочь: De Bourgogne Margarethe
Мать ребёнка: Brieg Margaret Brieg
The Hague, South Holland Netherlands
Рождение ребёнка
13.09.1377
Дочь: Joanna Bavaria
Мать ребёнка: Brieg Margaret Brieg
Le Quesnoy, Hauts-de-France France
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Hainault, Holland, and Zeeland and Lord of Friesia, Duke of Bavaria; Feudal ruler of Holland, Hainaut, and Zeeland, aka Albrecht I (Duke) of BAVARIA; Count Palatine of the RHINE; Count of HOL... Показать все
Смерть
13.12.1404
S-Gravenhage, Zuid-Holland, Graafschaft Holland Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
S-Gravenhage, Zuid-Holland, Graafschaft Holland Deutschland(HRR)