von Wittelsbach Albrecht I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Wittelsbach Albrecht I

Место рождения

München, Bayern Deutschland(HRR)

Дата рождения

25.07.1336

Дата смерти

13.12.1404

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1336

Отец: Of Upper Bavaria Louis IV

Мать: Margaretha

München, Bayern Deutschland(HRR)
Бракосочетание
28.07.1353

Жена: Brieg Margaret Brieg

Passau, Niederbayern, Bayern, Germany
Рождение ребёнка
Около 1363

Дочь: De Bourgogne Margarethe

Мать ребёнка: Brieg Margaret Brieg

The Hague, South Holland Netherlands
Рождение ребёнка
13.09.1377

Дочь: Joanna Bavaria

Мать ребёнка: Brieg Margaret Brieg

Le Quesnoy, Hauts-de-France France
Работа или профессия
Неизвестно
Count of Hainault, Holland, and Zeeland and Lord of Friesia, Duke of Bavaria; Feudal ruler of Holland, Hainaut, and Zeeland, aka Albrecht I (Duke) of BAVARIA; Count Palatine of the RHINE; Count of HOL... Показать все
Смерть
13.12.1404
S-Gravenhage, Zuid-Holland, Graafschaft Holland Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
S-Gravenhage, Zuid-Holland, Graafschaft Holland Deutschland(HRR)