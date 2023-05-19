Некрасова (Попова) Марья Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Попова) Марья Арсеньева

Некрасова (Попова) Марья Арсеньева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1841

Муж: Некрасов Козьма Тимофеев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Евдокия Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1850

Дочь: Екатерина Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Татьяна Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1854

Дочь: Анастасия Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1856

Дочь: Ирина Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дарья Козьминична

Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно