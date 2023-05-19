Некрасова (Попова) Марья Арсеньева
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1841
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Евдокия Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
02.11.1850
Дочь: Екатерина Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Татьяна Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
28.10.1854
Дочь: Анастасия Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
27.03.1856
Дочь: Ирина Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дарья Козьминична
Отец ребёнка: Некрасов Козьма Тимофеев
Смерть
Неизвестно