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Игумнов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1984

Отец: Игумнов Василий Николаевич

Мать: Игумнова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.2005

Сын: Игумнов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.2013

Сын: Игумнов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Игумнова Мария Викторовна

Рождение ребёнка
16.12.2020

Дочь: Игумнова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Игумнова Мария Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игумнова Мария Викторовна

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