Игумнов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1984
Рождение ребёнка
23.12.2005
Сын: Игумнов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.03.2013
Мать ребёнка: Игумнова Мария Викторовна
Рождение ребёнка
16.12.2020
Дочь: Игумнова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Игумнова Мария Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно