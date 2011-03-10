Куклева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987
Отец: Евсеев Николай Анатольевич
Мать: Евсеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.2011
Дочь: Куклева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Куклев Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.08.2013
Дочь: Куклева Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Куклев Александр Александрович