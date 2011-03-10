Куклева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклева Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1987

Отец: Евсеев Николай Анатольевич

Мать: Евсеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.2011

Дочь: Куклева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Куклев Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.08.2013

Дочь: Куклева Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Куклев Александр Александрович

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