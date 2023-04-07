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Довмат Павел Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Довмат Потап Прокофьев

Мать: Довмат Параскева Николаева

Рождение ребёнка
23.06.1833

Сын: Довмат Иван Павлов

Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.04.1836

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.07.1837

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Дочь: Довмат Пелагея Павлова

Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно