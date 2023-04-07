Довмат Павел Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Довмат Потап Прокофьев
Рождение ребёнка
23.06.1833
Сын: Довмат Иван Павлов
Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
04.04.1836
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
30.07.1837
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова
Рождение ребёнка
08.10.1840
Дочь: Довмат Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Довмат Ульяния Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно