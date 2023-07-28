Хильконн (Щецко Или Шацко) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХильконн (Щецко Или Шацко) Наталья Николаевна

Хильконн (Щецко Или Шацко) Наталья Николаевна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

22.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1964

Отец: Щецко Или Шацко Николай Андреевич

Мать: Щецко Или Шацко Лидия Арсеньевна

Минск, Минск