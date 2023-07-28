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Хильконн (Щецко Или Шацко) Наталья Николаевна
Хильконн (Щецко Или Шацко) Наталья Николаевна
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Место рождения
Минск
, Минск
Дата рождения
22.11.1964
Пол
Женский
Отец
Щецко Или Шацко Николай Андреевич
1936 г.р.
Мать
Щецко Или Шацко (Буйко) Лидия Арсеньевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1964
Отец:
Щецко Или Шацко Николай Андреевич
Мать:
Щецко Или Шацко Лидия Арсеньевна
Минск
, Минск
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