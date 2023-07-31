Овчинникова (Илларионова) Е И — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Илларионова) Е И

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1879 и 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902

Сын: Овчинников Иван Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Овчинников Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908

Сын: Овчинников Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Овчинников Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913

Сын: Овчинников Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916

Дочь: Неизвестно Федоровна

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920

Сын: Овчинников Неизвестно Федорович

Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно