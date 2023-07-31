Овчинникова (Илларионова) Е И
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1879 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1879 и 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902
Сын: Овчинников Иван Федорович
Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Рождение ребёнка
Между 1907 и 1908
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1913
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1916
Дочь: Неизвестно Федоровна
Отец ребёнка: Овчинников Федор Романович
Рождение ребёнка
Между 1919 и 1920
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно