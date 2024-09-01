Некрасова Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Некрасов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1856 ст.
Сын: Некрасов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно