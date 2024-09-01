Некрасова Марья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Марья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: Некрасов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Некрасов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Туменское, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
25.03.1856 ст.

Сын: Некрасов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Некрасов Алексей Иванович

Туменское, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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