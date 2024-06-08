Байдина (Садилова) Надежда Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдина (Садилова) Надежда Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Садилов Никита Алексеевич

Мать: Садилова (Кулындышева) Пелагея Северьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Женихов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Байдин Василий Маркович

Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Байдин Михаил Маркович

Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович

Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Березина (Байдина) Фекла Марковна

Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович

Байдины, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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