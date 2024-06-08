Байдина (Садилова) Надежда Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Березина (Байдина) Фекла Марковна
Отец ребёнка: Байдин Марк Калинникович
Байдины, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно