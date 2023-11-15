Заболотько (Чередникова) Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Чередников Максим
Рождение ребёнка
22.04.1915
Сын: Заболотько Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Заболотько Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1920
Сын: Заболотько Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Заболотько Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно