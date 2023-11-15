Заболотько (Чередникова) Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотько (Чередникова) Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Чередников Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1915

Сын: Заболотько Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Заболотько Тимофей Григорьевич

Смородинка, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Заболотько Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Заболотько Тимофей Григорьевич

Смородинка, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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