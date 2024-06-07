Игнатов Иван Филиппович Вычислено 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатов Иван Филиппович

Место рождения

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: Игнатов Филипп Михайлович

Мать: Игнатова Евдокия Сергеевна (Сергиева)

д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова (Орлова) Параскева Васильевна

Место жительства
Неизвестно
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
20.01.1902

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1903

Сын: Игнатов Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Игнатова (Орлова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
21.01.1907

Дочь: (Игнатова) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Игнатова (Орлова) Параскева Васильевна

г. Москва
Смерть
Неизвестно

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