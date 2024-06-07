Игнатов Иван Филиппович
Место рожденияд. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1883
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Шматово, Ступинский р-он, Московская обл.
Бракосочетание
20.01.1902
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1903
Сын: Игнатов Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Игнатова (Орлова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
21.01.1907
Дочь: (Игнатова) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Игнатова (Орлова) Параскева Васильевна
г. Москва
Смерть
Неизвестно