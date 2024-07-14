Дижевский Леонтий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дижевский Терентий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Участие в бою
13.06.1916
Лечение в госпитале
05.10.1916
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно