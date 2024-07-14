Дижевский Леонтий Терентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дижевский Леонтий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дижевский Терентий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Участие в бою
13.06.1916
Лечение в госпитале
05.10.1916
Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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