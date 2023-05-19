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Некрасов Михаил Лаврентьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1788
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно